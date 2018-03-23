Хищение более 32 млн рублей выявлено при строительстве лыжно-биатлонного центра в Поморье

23.03.18 10:21

© РИА Новости. Михаил Мордасов

23 марта. Interfax-Russia.ru - В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту хищения более 32 млн бюджетных рублей при строительстве лыжно-биатлонного центра в деревне Малиновка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

Как установлено, подрядчик ОАО "Октябрьский домостроительный комбинат" в 2013-2014 годах предъявил к оплате фактически невыполненные работы на сумму свыше 32 млн рублей, которые оплачены из бюджета администрацией Устьянского района.

"Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях должностных лиц ОАО "Октябрьский ДСК" умысла на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведется следствие.