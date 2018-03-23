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23.03.18 10:24

Паводок может нарушить транспортное сообщение с 55 населенными пунктами Тульской области

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
23 марта. Interfax-Russia.ru - Во время весеннего половодья в зоне подтопления могут оказаться два населенных пункта и два десятка мостов в десяти муниципальных образованиях Тульской области, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

"Прогнозируется подтопление до 76 жилых домов частного сектора с населением до 148 человек в деревне Нижние Присады городского округа Тула и селе Дедилово Киреевского района, а также 20 низководных мостов в десяти муниципальных образованиях области (Белевском, Дубенском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском и Щекинском районах, в Туле и Ефремове), вследствие чего может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами", -говорится в сообщении.

К проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в период весеннего половодья может быть привлечено более 6,3 тыс. человек, 1 тыс. 306 единиц техники, пять беспилотных летательных аппаратов, 17 плавательных средств.

Также спланировано привлечение аэромобильной группировки регионального управления МЧС из 100 человек, 15 единиц техники и трех плавсредств.

Как отметили в МЧС, гидрологическая обстановка на территории Тульской области угроз возникновения ЧС не представляет. Пронское, Советское, Черепетское, Шатское водохранилища провели предпаводковую сработку и подготовили свободные емкости.

В настоящее время на основных водоемах области толщина льда составляет от 20 до 25 см, на малых закрытых водоемах - до 40 см.

Начало паводка тульские спасатели прогнозируют в первой декаде апреля.



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