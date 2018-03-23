"Дачные" электрички появятся в расписании поездов МЖД с 25 марта

23.03.18 10:37

© РИА Новости. Александр Кондратюк

23 марта. Interfax-Russia.ru - С 25 марта в расписании пригородных поездов Московской железной дороги появятся "дачные" электрички, сообщается в пресс-релизе МЖД, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Поезда в основном будут курсировать по пятницам и субботам, говорится в сообщении.

Так, на Казанском направлении по субботам пойдут экспрессы Куровская - Москва и Москва - Шатура, а по воскресеньям - электрички Воскресенск - Егорьевск и Москва - 47 км в городе Раменское.

На Киевском направлении по выходным дням будут выполнять рейсы поезда между Москвой и Крестами, а также Москвой и Малоярославцем. Кроме того, дополнительный поезд выходного дня будет курсировать из Калуги в Москву.

На Павелецком направлении будут курсировать электрички Москва - Яганово и обратно.

На Рижском направлении по пятницам начнут курсировать электрички Москва - Волоколамск, Нахабино - Москва. Кроме этого, увеличится количество экспрессов на Савеловском направлении.

Ознакомиться с полным расписанием пригородных электропоездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".