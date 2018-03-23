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23.03.18 10:57
Работа над снижением наценок на роуминг продолжится в Крыму
"Мы продолжим работать над снижением наценок на роуминг в Крыму. В конце 2017 года и первом квартале 2018, по нашим оценкам, все операторы снизили наценки на роуминг в Крыму в 3-5 раз. Они стали практически незаметны", - сказал он.
Н.Никифоров подчеркнул, что в целом Минкомсвязи РФ выполняет "свои обещания по Крыму с точки зрения поэтапного снижение цены на роуминг".
"Нам очень помогает Антимонопольная служба. Это связано не только с Крымом, но и с другими регионами", - добавил он.
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