Работа над снижением наценок на роуминг продолжится в Крыму

23.03.18 10:57

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 марта. Interfax-Russia.ru - Наценки на роуминг в Крыму с конца 2017 года снизились в несколько раз, эта работа будет продолжена, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров журналистам в пятницу в ходе поездки в Ростов-на-Дону.

"Мы продолжим работать над снижением наценок на роуминг в Крыму. В конце 2017 года и первом квартале 2018, по нашим оценкам, все операторы снизили наценки на роуминг в Крыму в 3-5 раз. Они стали практически незаметны", - сказал он.

Н.Никифоров подчеркнул, что в целом Минкомсвязи РФ выполняет "свои обещания по Крыму с точки зрения поэтапного снижение цены на роуминг".

"Нам очень помогает Антимонопольная служба. Это связано не только с Крымом, но и с другими регионами", - добавил он.