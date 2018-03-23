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23.03.18 11:03

Порядка 1,1 млрд руб. будет направлено в 2018г на газификацию муниципалитетов Прикамья

© РИА Новости. Александр Демьянчук
23 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Пермского края планируют направить около 1,1 млрд рублей на реализацию программы газификации муниципалитетов в текущем году, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Всего в 2018 году планируется построить 37 км межпоселковых и 175 км распределительных газопроводов.

C начала текущего года, отмечает пресс-служба, газ получили свыше пяти тысяч человек в семи муниципалитетах края. В частности, были введены в эксплуатацию два межпоселковых газопровода в Верещагинском и Кишертском районе, а также газифицированы отдельные поселения в Частинском районе.

Кроме того, в Куединском районе был построен межпоселковый газопровод протяженностью почти 16 км, в результате чего свыше 900 жителей села Ошья и деревни Кашка смогут подключиться к газовым сетям. Газопроводы-вводы подведены для подключения к 224 домовладениям. В Ошье готовится запуск котельной, которая будет отапливать школу.

Инвестором строительства распределительных сетей длиной 12,1 км внутри Ошьи выступило АО "Газпром газораспределение Пермь". Строительство распределительных сетей в деревне Кашка выполнено за счет средств Куединского муниципального района.

Пресс-служба отмечает, что в 2017 году на газификацию региона было направлено 921 млн рублей. За счет этих средств было построено 50 км межпоселковых и 93 км распределительных сетей.

Правительство Пермского края утвердило первый этап программы газификации, в рамках которого до 2019 года предполагается газифицировать 8 тыс. домовладений, где проживает 24 тыс. человек.

"Сейчас на основании заявок от муниципалитетов идет процесс формирования второго этапа программы газификации, куда войдут новые территории. Основополагающим фактором при выборе того или иного поселения станет число человек, которые в результате получат газ", - говорится в пресс-релизе.



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