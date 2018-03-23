СКР возбудил дело о халатности врачей психбольницы в Удмуртии

23.03.18 11:17

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

23 марта. Interfax-Russia.ru - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело о халатности медперсонала психбольницы, после того, как ее бывший пациент жестоко убил человека, сообщает пресс-служба управления в пятницу.

Дело будет расследоваться по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, медперсонал психбольницы города Можга ходатайствовал о выписке 37-летнего пациента, которого суд направил на принудительное лечение после того, как он в невменяемом состоянии совершил попытку убийства. Мужчина, по мнению врачей, больше не нуждался в принудительном лечении и мог наблюдаться у психиатра по месту жительства.

Спустя две недели после выписки, ночью 20 марта, он множественными ударами ножа убил 39-летнего гражданского мужа своей сестры, от которого у нее было семеро детей.

"На допросе он сообщил следователю, что услышал голоса, посоветовавшие убить мужа сестры. Кроме того, ему лично казалось, что между супругами недостаточно хорошие отношения", - говорится в сообщении.

В рамках расследования из больницы изъяты медицинские документы, запланированы допросы сотрудников.

"Проверяется версия о том, что необоснованный вывод об отсутствии социальной опасности пациента и прекращении его изоляции от общества сделан медиками в результате недобросовестного и небрежного отношения к исполнению своих обязанностей", - отметили в СУ СКР.

По результатам расследования будет дана оценка действиям врачей и администрации больницы.