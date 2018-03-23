В Госдуме РФ поддержали инициативу ростовских депутатов по льготам на услуги ЖКХ для совместно проживающих пенсионеров и инвалидов

23.03.18 11:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

23 марта. Interfax-Russia.ru - Комитет Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ поддержал предложение ростовских парламентариев о компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт совместно проживающим пенсионерам и инвалидам, сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

"Третий год мы говорим об этой проблеме, и в результате разработан новый законопроект, предоставляющий теперь льготы пенсионерам старше 70 лет, которые совместно проживают с инвалидами I и II групп. Сегодня законопроект был поддержан профильным комитетом и будет рассмотрен в первом чтении на заседании Госдумы", - сказал он.

А.Ищенко пояснил, что в основе предложения ростовских законодателей - внесение изменений в статью 169 Жилищного кодекса РФ, которые позволят согласовать между собой нормы самого жилищного кодекса и федерального закона о социальной защите инвалидов.

В настоящее время жилищный кодекс наделяет субъекты РФ правом на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капремонт достигшим 70 лет неработающим пенсионерам. Закон о социальной защите инвалидов предоставляет аналогичные льготы инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, а также гражданам, имеющим детей-инвалидов.

"Однако норма Жилищного кодекса сформулирована таким образом, что позволяет пенсионерам, проживающим в составе семьи, воспользоваться льготой только в том случае, если все совместно проживающие с ним члены семьи тоже достигли пенсионного возраста и не работают. Если в состав семьи входит родственник-инвалид, пенсионер лишается права на компенсацию", - пояснил спикер донского парламента.

Обращение в Госдуму РФ по данному вопросу депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли еще в конце декабря 2016 года. Осенью 2017 года инициативу ростовского парламента поддержали депутаты-участники конференции Южно-Российской парламентской ассоциации.

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