Пять человек, в том числе дети, погибли при пожаре в частном доме на Камчатке

23.03.18 11:27

© РИА Новости. Андрей Стенин

23 марта. Interfax-Russia.ru - Тела пяти человек обнаружены при тушении пожара в частном доме в Петропавловске-Камчатском, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Камчатскому краю в пятницу.

Среди погибших, по предварительным данным, двое детей.

"Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Устанавливаются личности погибших и причина возгорания дома.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пожар в одноэтажном частном доме частном доме на ул. Новотранспортная в Петропавловске-Камчатском вспыхнул в пятницу днем.

Спасателям потребовалось два часа для локализации огня. На тушении работают более 50 человек личного состава и около 10 единиц техники.