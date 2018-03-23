Власти Вологодчины провели ротацию в правительстве

23.03.18 11:31

© РИА Новости. Сергей Субботин

23 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Вологодской области провели ротацию членов регионального правительства в рамках проекта "Команда губернатора: ваша оценка".

Как сообщает пресс-служба главы Вологодчины Олега Кувшинникова, заместителем губернатора по экономическому развитию назначен Виталий Тушинов, который несколько лет управляет дорожным хозяйством, строительством и топливно-энергетическим комплексом.

"На протяжении нескольких месяцев у экономической сферы не было курирующего заместителя губернатора. Поэтому многие подведомственные департаменты значительно просели и занимают места в последней трети списка (список составлен на основании оценок жителей региона - ИФ)", - цитирует пресс-служба О.Кувшинникова.

В числе приоритетных задач, поставленных перед новым заместителем, снижение задолженности по заработной плате, развитие ТОСЭР "Сокол", привлечение инвестиций в альтернативные сферы экономики, создание новых высококвалифицированных рабочих мест и "перезагрузка" налоговых льгот для инвесторов.

Место заместителя, курирующего вопросы строительства, ЖКХ, энергетики, дорожного хозяйства, транспортного комплекса, жилищных отношений, архитектуры и градостроительства О.Кувшинников предложил руководителю департамента ТЭК Антону Стрижову. Его место в департаменте займет начальник управления энергоэффективности и инженерной инфраструктуры Евгения Мазанова.

В пресс-службе отмечают, что вологжанами в ходе интернет-голосования в 2018 году было выставлено 138 тыс. оценок, на 24 тыс. больше 2017 года.

Системные кадровые проекты "Команда губернатора" реализуются в Вологодской области на протяжении шести лет. Один из самых масштабных в этой проектной "линейке" - "Команда губернатора: ваша оценка", в рамках которого жители области выражают свое мнение о деятельности регионального правительства и работе муниципальной власти.