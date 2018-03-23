Путин избран на должность президента России с 76,69% голосов

23.03.18 12:11

© РИА Новости. Михаил Климентьев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин избран на должность президента Российской Федерации, получив 76,69% голосов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такие итоговые данные озвучены на заседании комиссии в пятницу.

За Владимира Путина за рубежом проголосовало абсолютное большинство избирателей, принявших участие в голосовании на выборах президента РФ, сообщила в пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"За Путина из 474 тысяч 616 избирателей проголосовали 403 тысячи 306 человек, то есть 85,02% принявших участие", - сказала Э.Памфилова на заседании ЦИК.

Кремль сделает дополнительное заявление относительно даты инаугурации президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В связи с объявлением окончательных итогов выборов президента РФ в ходе общения с журналистами в пятницу Д.Пескова спросили, когда состоится инаугурация главы государства.

"Мы сделаем дополнительное объявление на этот счет, пока не буду заявлять", - сказал Д.Песков.