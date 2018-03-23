|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.03.18 12:11
Путин избран на должность президента России с 76,69% голосов
Как передает корреспондент "Интерфакса", такие итоговые данные озвучены на заседании комиссии в пятницу.
За Владимира Путина за рубежом проголосовало абсолютное большинство избирателей, принявших участие в голосовании на выборах президента РФ, сообщила в пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"За Путина из 474 тысяч 616 избирателей проголосовали 403 тысячи 306 человек, то есть 85,02% принявших участие", - сказала Э.Памфилова на заседании ЦИК.
Кремль сделает дополнительное заявление относительно даты инаугурации президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В связи с объявлением окончательных итогов выборов президента РФ в ходе общения с журналистами в пятницу Д.Пескова спросили, когда состоится инаугурация главы государства.
"Мы сделаем дополнительное объявление на этот счет, пока не буду заявлять", - сказал Д.Песков.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket