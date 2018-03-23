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Главные события
23.03.18 15:55

Лед Байкала начал разрушаться под воздействием тепла и сейсмики

© РИА Новости. Владимир Смирнов
23 марта. Interfax-Russia.ru - Главное управление МЧС по Иркутской области увеличивает группировку на озере Байкал, в популярном у туристов проливе Малое море, для предупреждения чрезвычайных происшествий на весеннем льду, сообщила в пятницу пресс-служба управления.

"В район направлены четыре группы для максимального охвата территории. Для фиксации нарушений (несанкционированных выездов на лед автомобилей - ИФ) будут применяться беспилотные летательные аппараты. В местах массового выхода людей на лед будут выставлены временные спасательные посты", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника Главка Валентина Нелюбова.

По данным МЧС, на Малом море уже появилась открытая вода возле мысов Улирба, Улан-Хада, Уюга, наблюдается изменение структуры льда.

"Талая вода, просачиваясь по трещинам в вертикальной плоскости, сделала лед игольчатым, рыхлым. Несмотря на то, что его толщина все еще варьируется в пределах 50 см, такой лед может разрушиться даже под весом человека. Опасные места обозначены ограничительными вешками", - цитирует пресс-служба руководителя Маломорского участка Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Михаила Грудинина.

В сообщении подчеркивается, что в настоящее время единственной безопасной дорогой по льду Малого моря является Ольхонская переправа.

"Обследование, проведенное накануне дорожными службами, показало, что толщина льда на переправе - 76 см, и этого достаточно для проезда автомобилей весом до 10 тонн. Мониторинг состояния ледового поля осуществляется три раза в сутки", - сказано в пресс-релизе.

Кроме того, по данным МЧС на юге Байкала наблюдаются изменения льда под воздействием сейсмоактивности - 16 марта здесь в акватории озера произошло землетрясение магнитудой 3,5.

"Произошли значительные подвижки ледового поля. Так, от поселка Листвянка до поселка Большие Коты наблюдается становая трещина с разрывами до 50 см, торосные явления высотой до 1,5 метров. От мыса Большой Кадильный до поселка Большое Голоустное - расширение становой трещины до 4 метров", - приводит пресс-служба слова старшего госинспектора Западно-Байкальского участка Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Сергея Зуева.

Как ранее сообщалось, подземный толчок магнитудой 3,5 был зафиксирован 16 марта в 12:28 по иркутскому времени в акватории озера Байкал рядом с поселком Большое Голоустное, в точке с координатами 52 градуса северной широты 105,71 восточной долготы. Энергетический класс - 11,3, интенсивность в эпицентре - 6 баллов.

Сообщалось также, что в Иркутске ощущалось 3-4 балла, разрушений нет.

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