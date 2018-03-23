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23.03.18 15:55
Лед Байкала начал разрушаться под воздействием тепла и сейсмики
"В район направлены четыре группы для максимального охвата территории. Для фиксации нарушений (несанкционированных выездов на лед автомобилей - ИФ) будут применяться беспилотные летательные аппараты. В местах массового выхода людей на лед будут выставлены временные спасательные посты", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника Главка Валентина Нелюбова.
По данным МЧС, на Малом море уже появилась открытая вода возле мысов Улирба, Улан-Хада, Уюга, наблюдается изменение структуры льда.
"Талая вода, просачиваясь по трещинам в вертикальной плоскости, сделала лед игольчатым, рыхлым. Несмотря на то, что его толщина все еще варьируется в пределах 50 см, такой лед может разрушиться даже под весом человека. Опасные места обозначены ограничительными вешками", - цитирует пресс-служба руководителя Маломорского участка Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Михаила Грудинина.
В сообщении подчеркивается, что в настоящее время единственной безопасной дорогой по льду Малого моря является Ольхонская переправа.
"Обследование, проведенное накануне дорожными службами, показало, что толщина льда на переправе - 76 см, и этого достаточно для проезда автомобилей весом до 10 тонн. Мониторинг состояния ледового поля осуществляется три раза в сутки", - сказано в пресс-релизе.
Кроме того, по данным МЧС на юге Байкала наблюдаются изменения льда под воздействием сейсмоактивности - 16 марта здесь в акватории озера произошло землетрясение магнитудой 3,5.
"Произошли значительные подвижки ледового поля. Так, от поселка Листвянка до поселка Большие Коты наблюдается становая трещина с разрывами до 50 см, торосные явления высотой до 1,5 метров. От мыса Большой Кадильный до поселка Большое Голоустное - расширение становой трещины до 4 метров", - приводит пресс-служба слова старшего госинспектора Западно-Байкальского участка Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Сергея Зуева.
Как ранее сообщалось, подземный толчок магнитудой 3,5 был зафиксирован 16 марта в 12:28 по иркутскому времени в акватории озера Байкал рядом с поселком Большое Голоустное, в точке с координатами 52 градуса северной широты 105,71 восточной долготы. Энергетический класс - 11,3, интенсивность в эпицентре - 6 баллов.
Сообщалось также, что в Иркутске ощущалось 3-4 балла, разрушений нет.
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