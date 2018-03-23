Службы помощи семьям с детьми при разводах появятся в Тульской области

23.03.18 12:04

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 марта. Interfax-Russia.ru - В Тульской области вопросы социальной и психологической помощи семьям с детьми при расторжении браков будут решать специальные службы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Зыкова на встрече с губернатором Алексеем Дюминым.

Как сообщает пресс-служба облправительства, ранее губернатор обратился к детскому омбудсмену совместно с региональным правительством проработать вопрос внедрения процедуры медиации при расторжении брака в семьях с детьми.

"С учетом опыта других регионов создана концепция создания подобных служб в Тульской области, есть подготовленные специалисты. В этой работе налажено взаимодействие с судейским сообществом и органами исполнительной власти. Предлагается объединить усилия всех профильных структур в рамках специального Координационного совета", - подчеркнула Н.Зыкова.

Также на площадках ЗАГСа работают психологи. При поступлении извещения о намерении расторгнуть брак супругам предлагается пройти психологическое тестирование, чтобы те еще раз смогли все взвесить и не спешили принимать решение. Эта работа дает реальные результаты.

Уполномоченный по правам ребенка также сообщила, что в рамках проекта "Безопасное детство" и мониторинга интернета в 2017 году проанализировано около 900 различных ресурсов, на 121 из них были выявлены признаки экстремизма, детской порнографии, пропаганды наркотиков. Роскомнадзором приняты соответствующие меры по блокировке этих ресурсов.

"Следующее направление - профилактика детского травматизма, в том числе профилактика выпадения детей из окон. Совместно с муниципалитетами проведена информационная кампания для родителей, проверены строительные площадки, многоквартирные дома и детские площадки. Выявленные нарушения устранены",- отметила Н.Зыкова.

По словам А.Дюмина, в регионе особое внимание уделяется вопросам образования и воспитания детей, а также создания комфортной и безопасной среды для подрастающего поколения.