В Кремле сожалеют о решении Евросоюза отозвать своего посла из Москвы

23.03.18 12:15

© РИА Новости. Сергей Гунеев

23 марта. Interfax-Russia.ru - В Кремле сожалеют о решении Евросоюза отозвать из Москвы для консультаций своего посла Маркуса Эдерера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку "с большой долей вероятности", принимаются такие решения и строятся суждения такого рода", - сказал он журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду отзыв посла ЕС из Москвы, говоря, что Кремль сожалеет о подобных действиях, Д.Песков сказал: "Да, решение об отзыве на консультации".

Он подчеркнул, что в Кремле не согласны с выдвинутыми против РФ обвинениями по этому делу и что Россия "абсолютно однозначно не имеет никакого отношения к "делу Скрипалей".