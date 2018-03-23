"Калашников" не ведет бизнес с Kalashnikov USA, другими американскими компаниями

23.03.18 12:23

© РИА Новости. Илья Питалев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") заявил, что он не ведет бизнес с предприятием Kalashnikov USA и с другими американскими компаниями.

"На сегодняшний день концерн "Калашников" не ведет бизнес и не сотрудничает ни с Kalashnikov USA, ни с какими-либо другими американскими компаниями", - сказали "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе концерна.

Так в концерне прокомментировали сообщение агентства Bloomberg о том, что американские прокуроры начали расследование в отношении завода во Флориде, производящего автоматы Калашникова АК-47. По информации агентства, руководство завода "имеет связи с главными союзниками российского президента Владимира Путина".

"С момента введения санкций никто из акционеров и руководителей предприятия не аффилирован с иностранными компаниями, которые упомянуты в материале агентства Блумберг. Деятельность концерна осуществляется исключительно в правовом поле согласно законодательству Российской Федерации", - сказали в пресс-службе концерна "Калашников".