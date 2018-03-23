Противники сноса телебашни в Екатеринбурге замерзли и спустились вниз

23.03.18 12:34

фото Интерфакса

23 марта. Interfax-Russia.ru - Трое противников сноса 220-метровой недостроенной телебашни в центре Екатеринбурге, которые рано утром в пятницу забрались на нее, спустились вниз, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь омбудсмена Свердловской области Виктор Вахрушев.

"Одного человека, у которого ранена нога, отвезли делать снимок. Двое отогреваются, пьют чай, едят. Живы, здоровы. Татьяна Георгиевна (омбудсмен Мерзлякова - ИФ) с ними", - сказал В.Вахрушев.

В настоящее время в Екатеринбурге 8 градусов мороза.