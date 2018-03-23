Заявление Евросоюза по делу Скрипаля является бездоказательным обвинением РФ

23.03.18 13:03

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

23 марта. Interfax-Russia.ru - В Москве сожалеют в связи с заявлением Евросоюза по "делу Скрипаля", оно представляет собой бездоказательное обвинение России, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Принятое на заседании Евросовета 22 марта заявление в связи с инцидентом в Солсбери вызывает сожаление. Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся, лишь на основании того, что нет других правдоподобных, альтернативных разъяснений, представляет собой, в сущности, бездоказательное обвинение в наш адрес", - сказал А.Кожин на брифинге в пятницу.

"Готовность Евросовета согласиться с британской версией обстоятельств инцидента в Солсбери можно объяснить только желанием поддержать премьер-министра Великобритании Мэй, оказавшуюся в трудном положении", - подчеркнул он.

"При этом отмечаем, что в этой версии событий с каждым днем появляется все больше неувязок. От небывалой скорости определения британцами российского происхождения, обнаруженных на месте покушения на Сергея Скрипаля и его дочь токсинов, до выявленных прессой фактов давления на сотрудников химлаборатории в Портон-Даун со стороны британских властей", - заключил А.Кожин.