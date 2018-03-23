Путин обещает исполнить все, о чем говорил в ходе избирательной кампании

23.03.18 13:37

© РИА Новости. Алексей Никольский

23 марта. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин пообещал исполнить все то, о чем он обещал в ходе своей избирательной кампании.

"Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Всё, о чём говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано", - сказал В.Путин в обращении к гражданам.

Вместе с тем, подчеркнул он, "этого недостаточно, стране нужен настоящий прорыв".