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23.03.18 13:45

Запад не хочет обсуждать проблему безопасности полетов на Балтике

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
23 марта. Interfax-Russia.ru - Москва не видит желания стран Европы и США обсуждать проблему безопасности полётов в регионе над Балтийским морем, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

Продолжает вызвать озабоченность возвращающая активность полетов стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии вблизи наших границ в районе Балтийского моря, сказал он на брифинге в пятницу.

"Констатируем неготовность НАТО идти дальше в уже согласованных раньше экспертами по военно-гражданскому сотрудничеству мерах", - отметил А.Кожин.

"Складывается впечатление, что реальная транспарентность в конкретных мерах доверия над Балтикой и её акваторией странам Европы и США не нужна",- подчеркнул дипломат.

По словам А.Кожина, "две трети полетов Финляндии и Швеции в сентябре-ноябре 2017 года были выполнены без включённых транспондеров". "Данные действия провоцируют возможность опасных инцидентов с далеко идущими последствиями", - отметил он.

"Россия со своей стороны много сделала для снижения напряжённости в регионе",- сказал А.Кожин.

Он заявил, что Москва готова обсуждать со странами НАТО вопрос безопасности полётов над Балтикой.

"Что касается России, то мы подтверждаем готовность к обсуждению путей по снижению напряжённости в балтийском регионе как на двусторонней основе со всеми заинтересованными, так и в формате консультаций Совета Россия-НАТО ", - сказал А.Кожин

Он отметил , что РФ , к сожалению, "не видит ответных шагов со стороны стран-членов НАТО".

"На данный момент мандат группы в рамках ИКАО фактически исчерпан. Несмотря на данные ранее обещания, не видим желания у партнёров приступить к обсуждению в формате Россия - НАТО", - сказал А.Кожин.

"Это именно тот формат, где можно было бы обсудить все аспекты проблемы, что способствовало бы снижению напряжённости",- подчеркнул дипломат.

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