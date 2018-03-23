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23.03.18 13:56
Расчёты комплексов "Панцирь" провели в Крыму тактико-специальные учения
"Личный состав ЗРПК "Панцирь" обнаружил назначенные цели, осуществил их идентификацию, сопровождение и уничтожение путём выполнения артиллерийской стрельбы из автоматических пушек и управляемыми ракетами", - сказано в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу.
Задача отрабатывалась после совершения марша в заданный район.
"По прибытию на место военнослужащие отработали действия по обустройству и маскировке позиции на неподготовленной местности", информирует штаб ЧФ.
Ранее сообщалось, что в Крыму есть ЗРПК "Панцирь-С" производства холдинга "Высокоточные комплексы". Эти комплексы предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от средств воздушного нападения условного противника. Также "Панцирь-С" может осуществлять защиту обороняемых объектов от наземных и надводных угроз. Главная особенность комплекса - его возможности в считанные секунды обнаружить и уничтожить любой самолет, вертолет, авиабомбу или баллистическую ракету.
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