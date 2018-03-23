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23.03.18 14:27
Цветной дождь на Кубани и Ставрополье прошел из-за песчаных бурь в Средиземноморье
"Облачный фронт пришел на территорию края со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, и прошел окрашенный дождь", - сказал А.Бондарь.
Он подчеркнул, что выпавшие осадки "не являются химическим и не представляют опасности для жизни и здоровья людей".
Кроме того, снег с оттенками красного и бурого цвета выпал в городе Невинномысске (Ставропольский край) и его окрестностях, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в краевом Гидрометцентре.
"На данный момент поступили сообщения из трех населенных пунктов. О цветных осадках в виде снега сообщали жители Невинномысска и двух сел в соседнем районе", - сказал представитель Гидрометцентра.
По его словам, граждане звонили с требованием разъяснить, почему после прогулки по улице на их одежде и лицах остались песчаные подтеки.
Сейчас метеорологи занимаются изучением явления, однако отмечают, что, "предварительно, опасности для людей осадки не представляют".
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