Цветной дождь на Кубани и Ставрополье прошел из-за песчаных бурь в Средиземноморье

23.03.18 14:27

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

23 марта. Interfax-Russia.ru - Осадки в виде снега и дождя красного и бурого цвета выпали в пятницу утром в ряде районов Краснодарского края, сообщил журналистам руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

"Облачный фронт пришел на территорию края со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, и прошел окрашенный дождь", - сказал А.Бондарь.

Он подчеркнул, что выпавшие осадки "не являются химическим и не представляют опасности для жизни и здоровья людей".

Кроме того, снег с оттенками красного и бурого цвета выпал в городе Невинномысске (Ставропольский край) и его окрестностях, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в краевом Гидрометцентре.

"На данный момент поступили сообщения из трех населенных пунктов. О цветных осадках в виде снега сообщали жители Невинномысска и двух сел в соседнем районе", - сказал представитель Гидрометцентра.

По его словам, граждане звонили с требованием разъяснить, почему после прогулки по улице на их одежде и лицах остались песчаные подтеки.

Сейчас метеорологи занимаются изучением явления, однако отмечают, что, "предварительно, опасности для людей осадки не представляют".