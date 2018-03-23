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23.03.18 14:06

Туристический поток в Тамбовскую область вырос на 6% в 2017 году

© РИА Новости. Юрий Кавер
23 марта. Interfax-Russia.ru - Почти 850 тыс. туристов посетили в прошлом году Тамбовскую область, что на 6% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

При этом объем оказанных туристских услуг за год увеличился на 26,2% и составил 316 млн рублей. Объем инвестиций в сферу туризма вырос в 2,2 раза и превысил 300 млн рублей.

В прошлом году в области построено три туробъекта: ресторан с гостиницей "Усадьба Нерса" в Тамбовском районе, мини-отель "Маки" в Мичуринске, база отдыха "Горница" в Никифоровском районе.

"В настоящее время инвесторами самостоятельно ведется работа по строительству и развитию эко-комплекса "Березка" и профилактория "Плес" в Тамбовском районе, культурно-выставочного комплекса с гостиницей и Центра развития садоводства им. Виктора Муханина в Мичуринске", - говорится в сообщении.

В области продолжается создание и развитие туристско-рекреационных кластеров. Кластеры "Рахманиновский" и "Мичуринский" вошли в проект новой Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на 2019?2025 годы.

Разработан и согласован с Рязанской областью новый межрегиональный туристический маршрут "Мечты Мичурина", объединяющий достопримечательности Тамбовской и Рязанской областей, связанные с жизнью и деятельностью ученого Ивана Мичурина.

Завершается работа по вхождению области в межрегиональный проект "Засечная черта". Его цель - знакомство с городами, входившими в Засечную черту - систему оборонительных сооружений, которая начала применяться с XIII века. Участниками проекта являются Белгородская, Тульская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская и Московская области.

В этом году в регионе продолжится разработка других маршрутов, в которые войдут новые объекты показа - Моршанский историко-художественный музей, народный музей "Келья святителя Луки" и ряд событийных мероприятий, добавляет пресс-служба.

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