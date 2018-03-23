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23.03.18 14:16
СК проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Псковской области, в котором пострадали дети
"Проверка проводится на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 23 марта на 222-м км автодороги Петербург - Невель в Стругокрасненском районе произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2107 с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск - Петербург. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа, а также пассажиры автобуса, среди которых были несовершеннолетние.
Как сообщалось, в рейсовом автобусе находились 50 человек. Пострадавшие (21 человек, из них 10 детей) были доставлены в Псковскую областную и детскую больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Двое взрослых участников аварии находятся в тяжелом состоянии.
Власти региона организовали доставку в Петербург пассажиров белорусского автобуса, которые не пострадали в ДТП.
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