СК проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Псковской области, в котором пострадали дети

23.03.18 14:16

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 марта. Interfax-Russia.ru - В Псковской области проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием рейсового автобуса, сообщает пресс-служба регионального СКР в пятницу.

"Проверка проводится на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 23 марта на 222-м км автодороги Петербург - Невель в Стругокрасненском районе произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2107 с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск - Петербург. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа, а также пассажиры автобуса, среди которых были несовершеннолетние.

Как сообщалось, в рейсовом автобусе находились 50 человек. Пострадавшие (21 человек, из них 10 детей) были доставлены в Псковскую областную и детскую больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Двое взрослых участников аварии находятся в тяжелом состоянии.

Власти региона организовали доставку в Петербург пассажиров белорусского автобуса, которые не пострадали в ДТП.