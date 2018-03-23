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23.03.18 14:20
Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,25% годовых
ЦБ отмечает сохранение годовой инфляции на устойчиво низком уровне и постепенное снижение инфляционных ожиданий.
Годовая инфляция, по прогнозу Банка России, по итогам 2018 года составит 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. "В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году", - подчеркивает ЦБ.
Инфляция в годовом выражении по итогам февраля 2018 года составила 2,2%, практически сохранившись на этом же уровне на 19 марта.
"Сохранение инфляции ниже 4% более длительное время, чем оценивалось ранее, дает основание для более быстрого завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в этом году", - отмечает ЦБ.
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