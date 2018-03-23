Каждая страна должна самостоятельно решать вопрос об отзыве дипломатов

23.03.18 14:38

© РИА Новости. Владимир Песня

23 марта. Interfax-Russia.ru - В Москве до сих пор не видят доказательств вины России по "делу Скрипаля", считают, что каждая страна должна сама принимать решение в вопросе об отзыве дипломатов из России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам в Ханое.

По его словам, Россия не видит фактов вины Москвы в деле Сергея Скрипаля, и Лондон делает все, чтобы загнать отношения с Москвой в тупик.

Комментируя информацию о возможном отзыве дипломатов стран ЕС из России, министр сказал, что каждая страна должна принимать сама такие решения, на основе собственного понимания чувства достоинства.

С.Лавров подчеркнул, что расследование инцидента в Солсбери еще не завершилось. Великобритания пытается заставить партнеров делать конфронтационные шаги, сказал министр.

Ранее сообщалось, что на саммите Евросоюза было принято решение об отзыве постпреда ЕС в РФ.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, "постпреда ЕС в РФ отзывают для консультаций в Брюссель" в связи с отравлением экс-полковника ГРУ С.Скрипаля.