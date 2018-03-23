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23.03.18 14:53

В рамках III Московского культурного форума пройдет более 800 мероприятий

© РИА Новости. Денис Гришкин
23 марта. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии третьего Московского культурного форума и вручил награды отличившимся работникам культурных учреждений столицы.

На открытии форума присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Поздравляю с наступающим Днем работника культуры. Это наш общий праздник. Это праздник тысяч учреждений и организаций - федеральных, городских и частных, которые работают в сфере культуры, десятков тысяч людей, которые работают на культуру и в культуре", - сказал С.Собянин на открытии форума.

Мэр назвал культуру "душой и сердцем" столицы, в которой имена поэтов, режиссеров, писателей, актеров "являются славой и гордостью Москвы" и "создают имя Москвы".

С.Собянин подчеркнул, что культурная программа Москвы одна из крупнейших в мире, в ней все направления получили серьезное развитие, включая открытие и реконструкцию сценических площадок, развитие музейного и библиотечного дела. По его словам, на сегодняшний день, несмотря на эпоху интернета, число посетителей в библиотеках продолжает расти, а сами библиотеки становятся более современными.

"Встык развитию наших программ развивается и культурная среда. Такой программы развития парков в Москве никогда не было. Любой город гордится, если у него появляются один-два парка, в Москве же создаются сотни парков. Синхронизирована с этими направлениями и программа реставрации памятников культуры", - сказал мэр.

В ходе церемонии открытия С.Собянин присвоил звание "Почетный деятель искусств города Москвы" ведущему мастеру сцены московского театра на Таганке Екатерине Рябушинской и вручил благодарности мэра артистам московского театра под руководством Олега Табакова Яне Сексте и Анне Чиповской.

В форуме в этом году участвуют свыше 500 организаций культуры, которые демонстрируют культурные возможности столицы. Для посетителей подготовлена насыщенная интерактивная программа, включающая деловую часть и фестивально-образовательную. Всего запланировано более 800 мероприятий, в том числе свыше 500 мастер-классов, более 40 творческих встреч.

В Москве сейчас работают более 10 тысяч федеральных, городских, общественных и частных организаций культуры различной направленности, а также коммерческие и общественные клубы, студии и кружки. В столице действуют свыше 450 музеев и выставочных залов, 250 театров и почти 70 концертных организаций.

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