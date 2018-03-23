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23.03.18 15:14
Московские кварталы реновации обеспечат бомбоубежищами
"Всегда была директива строительства объектов ГО ЧС, то есть бомбоубежищ, в рамках городской застройки. Она остается. Объекты ГО ЧС не в каждом квартале реновации, но будут на сто процентов", - сказала она.
В Москве существует сеть защитных сооружений гражданской обороны, в том числе капитальные объекты, включая бомбоубежища времен Великой Отечественной войны, сооружения двойного назначения, включая Московский метрополитен, и на случай необходимости - быстро возводимые убежища.
Общее число бомбоубежищ в Москве является государственной тайной.
В 2016 году заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что в столице усовершенствованы шесть градостроительных нормативов, в том числе по проектированию объектов гражданской обороны.
"Это приведет к упрощению в проектировании, сокращению сроков строительства и издержек при производстве работ. Все это, в конечном итоге, должно привести к улучшению инвестиционного климата в Москве", - заявлял заммэра.
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