Московские кварталы реновации обеспечат бомбоубежищами

23.03.18 15:14

© РИА Новости. Илья Питалев

23 марта. Interfax-Russia.ru - Объекты гражданской обороны появятся в будущих кварталах столичной программы реновации, рассказала журналистам в пятницу председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Всегда была директива строительства объектов ГО ЧС, то есть бомбоубежищ, в рамках городской застройки. Она остается. Объекты ГО ЧС не в каждом квартале реновации, но будут на сто процентов", - сказала она.

В Москве существует сеть защитных сооружений гражданской обороны, в том числе капитальные объекты, включая бомбоубежища времен Великой Отечественной войны, сооружения двойного назначения, включая Московский метрополитен, и на случай необходимости - быстро возводимые убежища.

Общее число бомбоубежищ в Москве является государственной тайной.

В 2016 году заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что в столице усовершенствованы шесть градостроительных нормативов, в том числе по проектированию объектов гражданской обороны.

"Это приведет к упрощению в проектировании, сокращению сроков строительства и издержек при производстве работ. Все это, в конечном итоге, должно привести к улучшению инвестиционного климата в Москве", - заявлял заммэра.