Госдума решила выяснить законность работы полигона "Ядрово" и причины ухудшения здоровья граждан

23.03.18 15:23

© РИА Новости. Максим Блинов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума в пятницу поручила комитетам по охране здоровья, а также по экологии и охране окружающей среды запросить у Генеральной прокуратуры и ряда других ответственных ведомств информацию о законности размещения полигона бытовых отходов "Ядрово" и влияния его на здоровье граждан.

Так, запросы поручено направить также и Министерству здравоохранения РФ, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в правительство Московской области.

Парламентарии просят предоставить сведения о причинах ухудшения здоровья граждан, законности размещения и безопасности функционирования полигона бытовых отходов "Ядрово".

Также Госдума просит информировать о результатах проверок, проводимых в связи с произошедшим инцидентом, соответствующими надзорными органами и принятых мерах.

В поручении говорится о необходимости ознакомить с полученной информацией депутатов Госдумы.

Соответствующий проект поручения подготовили депутаты фракции КПРФ Алексей Куринный, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Вера Ганзя, и Николай Осадчий.