40-градусные морозы пришли на Ямал

23.03.18 15:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 марта. Interfax-Russia.ru - Морозы до 44 градусов зафиксированы в пятницу в центральной части Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сегодня в поселке Пангоды, Уренгой, в городе Надыме было минус 41-44 градусов", - отметил собеседник агентства.

По его словам, такая температура не является аномалией для второй половины марта на Ямале.

В ближайшие пару дней потепления не ожидается.