Свердловский депутат внес в Заксобрание альтернативный законопроект о выборах мэра Екатеринбурга

23.03.18 15:47

© РИА Новости. Владимир Федоренко

23 марта. Interfax-Russia.ru - Депутат Законодательного собрания Свердловской области, член фракции КПРФ Вячеслав Вегнер внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий сохранение выборов мэра Екатеринбурга и переход от "двуглавой" системы управления городом на "одноглавую".

"Согласно законопроекту, избранный глава города будет не только руководителем гордумы, как сейчас, но и главой городской администрации", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" В.Вегнер.

По его словам, его законопроект является альтернативой документу, который ранее внес в Заксобрание свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Планируется, что оба законопроекта будут рассмотрены на профильном комитете, а затем их вынесут на заседание регионального Заксобрания. "Депутаты примут или вариант губернатора, или мой", - отметил депутат.

Он добавил, что заседание состоится 3 апреля.

Как сообщалось, Е.Куйвашев внес в Заксобрание региона законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Предполагается, что глава города будет не избираться жителями Екатеринбурга, а проходить через конкурсную комиссию и утверждаться думой, то есть назначаться.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман написал в своем Facebook, что право самим избирать себе мэра дает горожанам возможность "иметь свою позицию, отстаивать ее и быть услышанными, смягчить самые неприятные федеральные тренды и сохранять лицо города и городские традиции".

Е.Ройзман стал мэром Екатеринбурга и председателем Екатеринбургской городской думы в результате победы на выборах в сентябре 2013 года. Сити-менеджером является Александр Якоб, утвержденный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 года.