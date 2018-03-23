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23.03.18 16:59

Власти Томской области по требованию ФАС запретили международные перевозки грузов в период распутицы

© РИА Новости. Константин Чалабов
23 марта. Interfax-Russia.ru - Администрация Томской области по требованию ФАС была вынуждена запретить международные перевозки грузов по региональным автодорогам в период распутицы.

Как говорится в пресс-релизе Томского УФАС, ежегодно для сохранения автодорог вводятся временные ограничения движения автомобилей на срок до двух месяцев. При этом ограничения не распространяются на автобусные перевозки, целый ряд категорий перевозимых товаров, транспортировку дорожно-строительной техники, а также на международные перевозки грузов.

"Введенные ограничения не распространяются на международные перевозки любых грузов, тогда как на внутрироссийские и межобластные перевозки грузов такие ограничения распространяться будут. Следовательно, (. . .) устанавливается режим, при котором хозяйствующие субъекты, осуществляющие внутрироссийскую экономическую деятельность, подвергаются дискриминации относительно их конкурентов из-за границы или хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность", - отмечается в пресс-релизе.

Тем самым антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения п.8 ч.1 ст. 15 закона "О защите конкуренции", согласно которому органам власти запрещается принимать акты, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности запрещается создание дискриминационных условий.

Согласно предупреждению УФАС администрация Томской области должна была принять меры к устранению причин нарушения в срок до 25 марта, однако внесла соответствующие изменения в нормативный акт уже 21 марта, уточняется в пресс-релизе.

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