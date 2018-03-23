Арестованы четверо подозреваемых в покушении на убийство сотрудников полиции и Росгвардии в Саратове

23.03.18 17:08

© РИА Новости. Алексей Филиппов

23 марта. Interfax-Russia.ru - Волжский районный суд Саратова в пятницу заключил под стражу еще троих подозреваемых в покушении на убийство сотрудников полиции и Росгвардии в Саратовской области, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

"По ходатайству следствия сроком на два месяца, до 21 мая этого года, арестованы еще двое мужчин и женщина: Роман Силенко, Алексей Клусов и Юлия Быстрова", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что обвинение арестованным пока не предъявлено, это планируется сделать на следующей неделе.

"В настоящее время следователи проверяют версию о причастности арестованных к ряду резонансных преступлений в регионе, в том числе, убийств", - заявил представитель управления.

Ранее сообщалось об аресте на два месяца первого из подозреваемых Михаила Силенко, сына Романа Силенко.

21 марта сотрудники полиции и Росгвардии проводили оперативно-розыскные мероприятия по одному из уголовных дел, в ходе которых была назначена встреча с лицами, обладающими необходимой информацией по делу.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в обусловленное место, расположенное примерно в 10 км от села Красный Яр Энгельского района Саратовской области.

Однако в назначенное время лица, с которыми была запланирована встреча, не явились. На месте сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате пострадали сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии, оба госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что трое арестованных с конца 1990-х годов работали в частном охранном агентстве города, а четвертый, Алексей Клусов, воевал в "горячих точках", позже служил в УФСИН.