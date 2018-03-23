Глава Волоколамского района Гаврилов отправлен в отставку

23.03.18 17:28

© РИА Новости. Руслан Кривобок

23 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова. Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области - Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы г.о. Лосино-Петровский", - говорится в сообщении.

В Волоколамске в марте прошел ряд митингов и акций, их участники жаловались на неприятный запах и требовали остановить работу мусорного полигона "Ядрово". Также среди требований была отставка главы района.

21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось около 150 детей.

Вечером 21 марта на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. В ходе встречи с местными жителями глава региона заявил о намерении из-за ситуации на полигоне "отправить в места отдыха максимальное количество детей".

Е.Гаврилов пришел в администрацию Волоколамского района в декабре 2013 года, заняв должность первого заместителя главы администрации. В апреле 2014 года был избран главой района. До этого работал администрациях Сергиево-Посадского и Рузского районов Подмосковья.

А.Вихарев родился 1 января 1969 года в поселке Косино Зуевского района Кировской области. Окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности менеджмент и юриспруденция. Пост главы городского округа Лосино-Петровский занимает с декабря 2014 года.