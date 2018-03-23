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23.03.18 17:27
Совет директоров Газпрома избрал Михаила Путина зампредом правления ПАО
Ответственный за это направление заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Козлов скончался в декабре 2017 года.
М.Путин - двоюродный племянник Владимира Путина - родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.
Работал заместителем генерального директора ФГУП "Медтехснаб" Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.
В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года - заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ". Действительный советник Российской Федерации 3 класса.
При этом в 2007-2018 годы М.Путин был советником председателя правления ПАО "Газпром".
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