Цветные осадки на Кубани назвали "африканской пылью"

23.03.18 18:00

© РИА Новости. Нина Зотина

23 марта. Interfax-Russia.ru - Осадки желтого, красного и коричневого оттенков на территории Краснодарского края продлятся до субботы; принесший их атмосферный фронт продолжит движение на северо-восток, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по краю.

"Цветные осадки выпали не только в Сочи, но и в других населенных пунктах Краснодарского края. Цвет осадков желто-коричневый", - говорится в сообщении.

"Согласно данным метеорологов, это африканская пыль, которая образовалась в результате песчаной бури в районе Сахары", - отметили в ведомстве.

Метеорологи прогнозируют, что ситуация нормализуется к выходным, добавили в МЧС.

Пояс плотных пылевых облаков, по данным МЧС, движется от северо-восточной Ливии, через остров Крит и Эгейское море до Черноморского побережья. В дальнейшем этот пояс продолжит движение на северо-восток.

Природное явление считается обыденным для данного времени года, отмечает пресс-служба. Однако в этот раз осадки принесли больше песчаной пыли из Сахары, что и дало яркий цвет осадкам.