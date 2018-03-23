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25.03.18 18:28

Пять человек погибли, более 30 обратились за медицинской помощью в результате пожара в ТЦ в Кемерово

© РИА Новости. Максим Киселев
25 марта. Interfax-Russia.ru - Следствие располагает данными о пяти погибших в пожаре в Кемерово - одного ребенка, одного мужчины и трех женщин, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них трое женщин, один ребенок и один мужчина", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В нем отмечается, что за медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

"Следствие обращается ко всем пострадавшим и очевидцам происшествия, которые обладают информацией о пожаре, с просьбой связаться со следственным управление СК России по Кемеровской области по телефону 8909-517-0098", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что трое детей и женщина погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил агентству первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.

Вместе с тем, очевидцы пожара сообщили агентству, что пожар начался на детской площадке, расположенной на 4-ом этаже торгового центра.

Ранее первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин сообщил, что на тушении пожара работает 262 человека. Во время пожара произошло небольшое обрушение перекрытий на площади 30 кв. метров, сказал Е.Дедюхин.

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