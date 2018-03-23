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26.03.18 06:15

Хабаровский край в 2018 г. планирует ввести в строй 375 тыс. кв. метров жилья

© РИА Новости. Константин Чалабов
26 марта. Interfax-Russia.ru - Хабаровский край в 2018 году планирует ввести в строй 375 тыс. квадратных метров жилья, сообщила пресс-служба правительства региона.

Перспективы развития жилищного строительства в регионе были рассмотрены на прошлой неделе на совещании в правительстве региона под председательством вице-губернатора Сергея Щетнева.

Наращивать темпы строительства жилья в крае планируют за счет комплексного освоения территорий, а также мер финансовой поддержки застройщиков.

"Именно по такому принципу в Хабаровске развивают новый микрорайон "Березки". Стоимость жилья для участников социальных программ здесь ниже среднекраевой. Кроме того, в регионе буду развивать крупнопанельное домостроение", - говорится в сообщении.

По словам и.о заместителя председателя правительства края по вопросам строительства Константина Пепеляева, в настоящее время строительство в крае ведут 32 компании.

"По нашим планам до конца года в эксплуатацию будет введено около 375 тысяч кв. метров жилья, в том числе 127 тыс. за счет индивидуальных домостроений", - приводит слова К.Пепеляева пресс-служба.

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