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26.03.18 06:15
Хабаровский край в 2018 г. планирует ввести в строй 375 тыс. кв. метров жилья
Перспективы развития жилищного строительства в регионе были рассмотрены на прошлой неделе на совещании в правительстве региона под председательством вице-губернатора Сергея Щетнева.
Наращивать темпы строительства жилья в крае планируют за счет комплексного освоения территорий, а также мер финансовой поддержки застройщиков.
"Именно по такому принципу в Хабаровске развивают новый микрорайон "Березки". Стоимость жилья для участников социальных программ здесь ниже среднекраевой. Кроме того, в регионе буду развивать крупнопанельное домостроение", - говорится в сообщении.
По словам и.о заместителя председателя правительства края по вопросам строительства Константина Пепеляева, в настоящее время строительство в крае ведут 32 компании.
"По нашим планам до конца года в эксплуатацию будет введено около 375 тысяч кв. метров жилья, в том числе 127 тыс. за счет индивидуальных домостроений", - приводит слова К.Пепеляева пресс-служба.
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