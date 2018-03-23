На курильском о. Шикотан 48 семей получили ключи от новых квартир

26.03.18 06:18

© РИА Новости. Евгений Самарин

26 марта. Interfax-Russia.ru - Два арендных дома сдали в эксплуатацию в селе Малокурильском о. Шикотан (Южные Курилы), ключи от квартир получили 48 семей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Новоселами стали 48 семей - работники здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также правоохранители и сотрудники пограничной службы", - говорится в сообщении.

Всего в двух домах - 9 однокомнатных и 9 трехкомнатных, а также 30 - двухкомнатных квартир.

Дома построены по энергосберегающей технологии, что имеет особое значение для Шикотана. Они способны выдержать мощные землетрясения силой до 9 баллов. Особая японская технология использована для фасада наружных стен, усиленное покрытие в состоянии противостоять типичным для этой местности сильным ветрам, отмечает пресс-служба.

По ее данным, стоимость проживания в домах будет на 50% ниже среднерыночной: аренда однокомнатной квартиры обойдется в 4,5 тыс. рублей, двухкомнатной - в 6,5 тыс. рублей, а трехкомнатной - в 7,5 тыс. рублей. Жилье впоследствии можно выкупить в собственность, оформив ипотеку под нулевой процент.

Всего в Южно-Курильском районе сегодня возводятся 14 арендных домов (272 квартиры).

По информации пресс-службы, в 2016 и 2017 годах в Сахалинской области построены 20 многоквартирных арендных домов, ключи от 633 квартир в них получили работники здравоохранения, образования, культуры и спорта, силовых структур, муниципальных предприятий.

В настоящее время в регионе ведется строительство еще 48 арендных домов (1 тыс. 222 квартир) в 14 районах области.