На полигоне "Ядрово" в Подмосковье начали откачивать фильтрат

26.03.18 10:29

© РИА Новости. Максим Блинов

26 марта. Interfax-Russia.ru - На полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе в тестовом режиме началась откачка фильтрата, сообщил и.о. главы муниципалитета Андрей Вихарев.

"Сегодня мы, как договаривались на штабе, откачиваем фильтрат, мы в 9:00 встретились для того, чтобы запустить откачку. (...) Задача - откачать где-то 50 кубов и понизить уровень на полтора метра, в этом случае уже утечки за территорию не будет", - сказал А.Вихарев журналистам после осмотра полигона.

По словам и.о. главы муниципалитета, количество машин, в которые закачивается фильтрат, будет увеличено. Кроме того, на полигоне установят резиновую емкость, куда также будет откачиваться фильтрат.

В дальнейшем его переработает в воду передвижная станция очистки фильтрата, сроки ее доставки на "Ядрово" пока не называются.

"Я думаю, что источник утечки будет устранен полностью в течение пяти-семи дней. Потому что объем мы примерно посчитали, но нужно рассчитывать, что будет какая-то ситуация извне. Это объективно, мы только начали это делать, посмотрим, как это будет все откачиваться", - отметил А.Вихарев.

Он добавил, что надзорные службы также планируют взять пробы фильтрата, чтобы провести его химический анализ.