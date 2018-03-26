50 детей из Волоколамска летом отправят на отдых в Крым

26.03.18 14:09

© РИА Новости. Владимир Песня

26 марта. Interfax-Russia.ru - Бесплатные путевки в крымские лагеря выдадут летом детям из Волоколамского района, где на прошедшей неделе был зафиксирован всплеск обращений к медикам после выбросов газа с мусорного полигона "Ядрово", сообщил и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

"Мы говорим о бесплатных путевках, которые будут летом в пионерские лагеря, они не на территории Московской области, а в Крыму: "Артек", "Орленок". Вот эти все путевки мы тоже подготовим для наших детей", - сказал журналистам А.Вихарев после осмотра полигона "Ядрово" в понедельник.

И.о. главы муниципалитета добавил, что также власти сформировали первый список детей, которые готовы отправиться в оздоровительные лагеря весной. Туда входит около 50 человек.

Кроме того, уже свыше 170 заявок на получение путевок в пансионаты и оздоровительные лагеря Подмосковья подано от жителей Волоколамского района, сообщает Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Отправиться на отдых изъявили желание 294 человека - дети и их родители, большинство планируют это сделать в апреле", - приводятся в сообщении слова главы Подмосковья.

А.Воробьев отметил, что во время рекультивации полигона "Ядрово" детей и их родителей смогут принять оздоровительные учреждения в Щёлковском, Истринском, Пушкинском и Наро-Фоминском районах