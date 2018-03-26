Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в Кемерово будет оказана соцподдержка

26.03.18 10:33

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Минтруд России открыл оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово, сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник, структура будет координировать деятельность социальных служб, в нее войдут представители Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Роструда и Минтруда.

"Пострадавшим гражданам и семьям погибших будет оказана всесторонняя социальная поддержка, в том числе назначение пенсии по потере кормильца, назначение страховых выплат лицам, находившихся в трудовых отношениях (социальное страхование от несчастных случаев на производстве - ИФ)", - отмечается в пресс-релизе.