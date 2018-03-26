Тульская область направит более 1,2 млрд рублей на благоустройство

26.03.18 10:57

© РИА Новости. Евгений Одиноков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Более 1,2 млрд рублей направит в течение трех лет Тульская область на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", объекты благоустройства будут выбраны рейтинговым голосованием, сообщила пресс-служба облправительства.

В частности, на реализацию проекта до конца 2020 года из федерального бюджета будет выделено порядка 800 млн рублей, из регионального планируется выделить 430 млн рублей.

"При подготовке к реализации программы в 2018 году была поставлена амбициозная задача - привлечь к обсуждению проектов благоустройства общественных пространств максимальное количество жителей. Поэтому обязательным условием предоставления субсидий для муниципальных образований численностью более 20 тыс. человек в 2018 году было определено проведение рейтингового голосования", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Сергея Егорова.

В нынешнем году в проекте принимают участие 10 городов - Тула, Алексин, Донской, Ефремов, Богородицк, Кимовск, Киреевск, Узловая, Щекино и Новомосковск - с общей численностью более 1 млн человек.

В течение января-февраля этого года жители имели возможность предложить свои любимые территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены. По всей области жителями были предложены 70 территорий. Наибольшее количество голосов было отдано за 55 территорий, которые были включены в перечни для голосования. В Туле их 10, в остальных муниципальных образованиях - по пять. На предложенные жителями пространства были разработаны дизайн-проекты, которые активно обсуждались с жителями.

В результате 314 тыс. жителей Тульской области в возрасте от 14 лет приняли участие в рейтинговом голосовании. Были выбраны 13 общественных пространств, которые будут включены в программу 2018 года, отметили в пресс-службе.

В связи с этим до 31 марта будут внесены изменения в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования населения.