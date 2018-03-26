Число жертв пожара в Кемерово достигло 56 человек

26.03.18 10:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Пожар в торговом центре в Кемерово унес жизни 56 человек, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек", - сказала С.Петренко.

По ее словам, с начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре.