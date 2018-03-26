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26.03.18 11:01

Почти 500 жителей Алтайского края эвакуированы из подтопленных талыми водами домов

© РИА Новости. Сергей Паршуков
26 марта. Interfax-Russia.ru - Более 220 жилых домов подтоплены в Алтайском крае из-за резкого потепления и обильных осадков, сообщает пресс-центр правительства региона в понедельник.

"На утро 26 марта подтоплено 664 приусадебных участка, 223 жилых дома с населением 838 человек. Вода частично зашла в села Заринского, Солонешенского, Тогульского, Зонального, Петропавловского районов. Проведена эвакуация 468 человек, 36 из них находятся в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.

По данным властей, паводковая ситуация осложнилась из-за резкого потепления, а также обильных дождей и снегопадов, которые ускорили снеготаяние.

Губернатор региона Александр Карлин на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил, что из всех вариантов паводковой ситуации, которые прогнозировались, развитие событий идет по наиболее сложному сценарию. В предгорных районах края (Петропавловском, Солонешенском, Краснощековском, Целинном, Третьяковском, Угловском, Локтевском, Змеиногорском) и ряде других территорий отмечается подтопление приусадебных участков, а также жилых домов.

Режим ЧС введен на территории Краснощековского района, где в трех селах эвакуируют людей.

"Прогноз развития обстановки - неблагоприятный, текущая ситуация способствует продолжению повышения воды в реках, есть угроза подтопления. В настоящий момент фактически через весь юг Алтайского края проходит центр циклона. Только за минувшую ночь выпало до 32 миллиметров осадков. Земля ничего не впитывает. Вскрывается верхнее и среднее течение Катуни, верховья рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей. Ситуация более чем сложная", - подчеркивается в сообщении.

Губернатор подчеркнул необходимость минимизации досуговых, развлекательных мероприятий для школьников, у которых сейчас каникулы. Кроме того, он призвал население перегонять домашних животных в возвышенные места и самостоятельно ухаживать за ними, пока вода не сойдет с затопленных территорий.

В ближайшие дни к работе приступят комиссии по оценке ущерба.

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