Заболеваемость гриппом в Калужской области на 44% превысила эпидпороги

26.03.18 11:03

© РИА Новости. Николай Хижняк

26 марта. Interfax-Russia.ru - Заболеваемость респираторными инфекциями на территории Калужской области на 43,7% превышает эпидемические пороги, она во всех возрастных группах выше пороговых показателей на 8-34%, кроме школьников, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, за минувшую неделю в области зарегистрировано 10 216 случаев ОРВИ и 41 случай гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 20%. При этом заболеваемость у детей раннего возраста снизилась (-12,4%), у школьников незначительно уменьшилась, у дошкольников и взрослых возросла на 13,6% и 2,8%, соответственно.

Грипп регистрировался в Кировском (22 случая), Людиновском (18) и Ферзиковском районе (один). В Людиновском районе от него скончался человек. Всего с начала эпидемического сезона в регионе лабораторно подтверждено 127 фактов заболевания гриппом.

За неделю с респираторными инфекциями и гриппом в стационары медицинских организаций области было госпитализировано 159 больных, что на 12,8% больше, чем неделей ранее.

Образовательная деятельность приостановлена в двух классах двух школ Калуги, в восьми классах в трех школах в Людиновском районе, в двух классах одной школы в Кировском районе. Закрыты полностью две школы в Ферзиковском районе и одна в Юхновском.