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26.03.18 11:03
Росгвардия проверит действия охраны сгоревшего в Кемерово торгового центра
"Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ. Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности и аннулирования лицензии частной охранной организации (с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц)", - написал А.Хинштейн в понедельник в Твиттере.
Так он прокомментировал сообщения в СМИ со ссылкой на очевидцев о том, что охранники после возникновения пожара перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.
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