Росгвардия проверит действия охраны сгоревшего в Кемерово торгового центра

26.03.18 11:03

© РИА Новости. Владимир Трефилов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Росгвардия проведет проверку деятельности сотрудников охраны торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ. Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности и аннулирования лицензии частной охранной организации (с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц)", - написал А.Хинштейн в понедельник в Твиттере.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ со ссылкой на очевидцев о том, что охранники после возникновения пожара перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.