ФАС оштрафовала "Дагестанскую сетевую компанию" на 4 млн руб. за незаконное отключение электроэнергии

26.03.18 11:07

© РИА Новости. Маша Росс

26 марта. Interfax-Russia.ru - Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по республике Дагестан вынесло постановление о наложении штрафа в размере 3,9 млн рублей на АО "Дагестанская сетевая компания", сообщает пресс-служба ведомства.

В ноябре 2017 года УФАС признало ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" ("ДЭСК") и АО "Дагестанская сетевая компания" (ДСК) нарушителями ФЗ "О защите конкуренции" в связи со злоупотреблением доминирующим положением.

Ранее в УФАС поступила жалоба от индивидуального предпринимателя на незаконные действия энергетиков по отключению от электрической энергии принадлежащего ему кафе, расположенного в Махачкале.

На основе поступившего заявления дагестанское УФАС возбудило дела в отношении энергокомпаний по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 ФЗ "О защите конкуренции".

По итогам рассмотрения дел обе компании были признаны нарушившими федеральный закон: отключение электроэнергии было произведено без надлежащего уведомления и без доказательств наличия задолженности у предпринимателя.

За допущенные нарушения закона на "ДЭСК" был наложен штраф в размере 825 тыс. рублей, на ДСК - 3,9 млн рублей.