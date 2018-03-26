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26.03.18 11:07
ФАС оштрафовала "Дагестанскую сетевую компанию" на 4 млн руб. за незаконное отключение электроэнергии
В ноябре 2017 года УФАС признало ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" ("ДЭСК") и АО "Дагестанская сетевая компания" (ДСК) нарушителями ФЗ "О защите конкуренции" в связи со злоупотреблением доминирующим положением.
Ранее в УФАС поступила жалоба от индивидуального предпринимателя на незаконные действия энергетиков по отключению от электрической энергии принадлежащего ему кафе, расположенного в Махачкале.
На основе поступившего заявления дагестанское УФАС возбудило дела в отношении энергокомпаний по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 ФЗ "О защите конкуренции".
По итогам рассмотрения дел обе компании были признаны нарушившими федеральный закон: отключение электроэнергии было произведено без надлежащего уведомления и без доказательств наличия задолженности у предпринимателя.
За допущенные нарушения закона на "ДЭСК" был наложен штраф в размере 825 тыс. рублей, на ДСК - 3,9 млн рублей.
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