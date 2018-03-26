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26.03.18 11:10

Дворы-дачи появятся у домов на западе Москвы

© РИА Новости. Алексей Куденко
26 марта. Interfax-Russia.ru - Дворы-дачи появятся у домов на западе Москвы в ближайшие два года, сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

Там уточнили, что благоустроенные дворы-дачи появятся в рамках реализации одного из проектов жилых комплексов между Боровским шоссе и Мещерским парком. Комплекс реализуется рядом со станцией метро "Говорово".

"У каждого из дворов появится "свое лицо" и свое "заглавное дерево". Например, у одного будут высажены клены, у другого - липы. Для покрытий территории дворов используются натуральные материалы в виде коры, песка, древесной щепы и т.д.", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Константина Тимофеева.

В состав комплекса также войдет бульвар протяженностью 1 км, поделенный на функциональные зоны. Каждая зона будет отвечать потребностям жителей района разных возрастных групп.

Проект благоустройства создан совместно с британским бюро Gillespies. Девелопер - ГК ПИК.

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