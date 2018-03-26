Два из трех подъездов разрушенной взрывом газа мурманской пятиэтажки пригодны для проживания

26.03.18 11:44

© РИА Новости. Павел Львов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Два из трех подъездов дома по улице Свердлова в Мурманске, в котором 20 марта произошел взрыв бытового газа, пригодны для проживания, сообщил глава администрации города Андрей Сысоев в понедельник.

"В четверг закончилась инструментальная проверка МЧС пострадавшего дома, было выявлено, что второй и третий подъезд пригодны для проживания. Беспокойство людей, которые проживают в этих подъездах, погашено этими документами, которые мы официально получили от МЧС", - сказал А.Сысоев на оперативном совещании в правительстве Заполярья.

"По первому подъезду (в котором произошел взрыв - ИФ) нужно дополнительное инструментальное обследование, комиссия работает", - добавил он.

По данным мэрии, в пункте временного размещения остаются по-прежнему три семьи из 11 человек. Большую помощь пострадавшим оказали волонтерские организации, которые оперативно провели сбор вещей нуждающимся.

Как сообщалось, специалисты испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) Федеральной противопожарной службы из Петербурга обследовали пострадавший от взрыва газа пятиэтажный дом на предмет скрытых повреждений.