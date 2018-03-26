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26.03.18 14:35
При пожаре в Кемерово погибли 64 человека, шесть человек остаются под завалами
"Мы продолжаем поисково-спасательную операцию, пропавшие без вести есть, мы их зафиксировали. Всего в результате этой чрезвычайной ситуации погибло 64 человека", - сказал В.Пучков журналистам.
"Мы еще не подняли шесть человек", - добавил он.
В Следственном комитете России подтвердили гибель 64 человек в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
"На данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерове", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства в понедельник.
Владимир Пучков также сообщил, что никто из участников поисково-спасательной операции в торгово-развлекательном центре в Кемерово не пострадал.
"Среди пожарных, спасателей, всех специалистов, которые работают в зоне чрезвычайной ситуации, пострадавших нет", - сказал он журналистам в понедельник в Кемерово.
"Мы неукоснительно выполняем все требования. Сейчас я дал команду, и мы осуществляем плановую замену боевой одежды, которая за эти сутки с небольшим уже поизносилась", - добавил министр.
По его словам, "особый контроль - это контроль состояния газо-, дымозащитной службы, индивидуальные изолирующие противогазы и, конечно, меры безопасности".
Однако, по словам министра, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возобновился, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу", - сказал В.Пучков журналистам.
По его словам, работа по тушению продолжается.
Глава МЧС России Владимир Пучков подчеркнул, что число погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово, по последним данным, составляет 64 человека.
Журналисты в Кемерово задали главе МЧС вопрос о том, что в соцсетях появилась информация о сотнях погибших.
"Опровергайте это. Всего 64 тела на данный момент ", - сказал В.Пучков.
"Поиски остальных людей продолжаются", - добавил он.
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