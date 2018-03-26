Опознаны тела 15 жертв пожара в Кемерово

26.03.18 12:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Тела 15 из 64 погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове опознаны, говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Следственного комитета в понедельник.

"Из 64 тел, обнаруженных на пожаре в торговом центре в Кемерове, на данный момент опознаны 15 погибших", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается.